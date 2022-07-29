Работники Уральского компрессорного завода собираются увольняться из-за сокращения зарплат
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Работников Уральского компрессорного завода предупредили о сокращении окладов на 20%. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источник.
В начале июня сотрудники Уральского компрессорного завода устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы. В отношении директора завода было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. В результате зарплату работникам все же выплатили – в конце июня. Но теперь на заводе вновь неспокойно.
На днях, по данным E1.RU, руководство завода разослало сотрудникам уведомление об изменении должностного оклада с 1 октября. Это связано со структурной реорганизацией АО «УКЗ» и изменениями штатного расписания. Несогласным с изменениями предлагают переговоры с администрацией, чтобы прийти «к взаимоприемлемому соглашению» или уволиться. Как сообщает собеседник издания, такие уведомления получили инженерно-технические работники УКЗ.
Денис Тасаков, который на сайте УКЗ все еще указан как генеральный директор, заявил, что заработную плату не сокращают, а идет ее разделение на постоянную часть и переменную.
По словам Тасакова, если завод будет выполнять план производства, то сотрудники не понесут потерь и смогут даже заработать премию.
Напомним, что 23 июня Денис Тасаков сделал информагентству ЕАН заявление, прогремевшее на всю страну. Он связал задержки выплат зарплат рабочим завода с проводимой «военной спецоперацией на территории Украины». И поставил в пример Великую Отечественную войну, во время которой якобы «никто не спрашивал про зарплату». «Вечерние ведомости» тогда изучили биографию Дениса Тасакова и выяснили, что он еще с мая не является директором УКЗ.
В начале июня сотрудники Уральского компрессорного завода устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы. В отношении директора завода было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. В результате зарплату работникам все же выплатили – в конце июня. Но теперь на заводе вновь неспокойно.
На днях, по данным E1.RU, руководство завода разослало сотрудникам уведомление об изменении должностного оклада с 1 октября. Это связано со структурной реорганизацией АО «УКЗ» и изменениями штатного расписания. Несогласным с изменениями предлагают переговоры с администрацией, чтобы прийти «к взаимоприемлемому соглашению» или уволиться. Как сообщает собеседник издания, такие уведомления получили инженерно-технические работники УКЗ.
– Сейчас оклад у инженера составляет 60 тысяч рублей, в октябре он уменьшится до 48 тысяч, то есть на 20%. О несогласии заявили 90–95% персонала, а это не менее 100 человек. Они ищут новую работу, так как диалога с руководством не было и, как я понимаю, не планируется, – говорит собеседник E1.
Денис Тасаков, который на сайте УКЗ все еще указан как генеральный директор, заявил, что заработную плату не сокращают, а идет ее разделение на постоянную часть и переменную.
– Мы, к сожалению, не можем брать на себя обязательства платить непеременную заработную плату, если продукция не выпускается. В противном случае будет та же самая ситуация – всякие там уголовные дела о невыплате заработной платы, – пояснил Тасаков.
По словам Тасакова, если завод будет выполнять план производства, то сотрудники не понесут потерь и смогут даже заработать премию.
Напомним, что 23 июня Денис Тасаков сделал информагентству ЕАН заявление, прогремевшее на всю страну. Он связал задержки выплат зарплат рабочим завода с проводимой «военной спецоперацией на территории Украины». И поставил в пример Великую Отечественную войну, во время которой якобы «никто не спрашивал про зарплату». «Вечерние ведомости» тогда изучили биографию Дениса Тасакова и выяснили, что он еще с мая не является директором УКЗ.
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