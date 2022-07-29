Работники Уральского компрессорного завода собираются увольняться из-за сокращения зарплат

– Сейчас оклад у инженера составляет 60 тысяч рублей, в октябре он уменьшится до 48 тысяч, то есть на 20%. О несогласии заявили 90–95% персонала, а это не менее 100 человек. Они ищут новую работу, так как диалога с руководством не было и, как я понимаю, не планируется, – говорит собеседник E1.

– Мы, к сожалению, не можем брать на себя обязательства платить непеременную заработную плату, если продукция не выпускается. В противном случае будет та же самая ситуация – всякие там уголовные дела о невыплате заработной платы, – пояснил Тасаков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости