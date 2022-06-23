Работникам Уральского компрессорного завода наконец выплатили зарплату
Общество
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге работникам Уральского компрессорного завода наконец выплатили заработную плату. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Ранее мы писали, что перед работниками предприятия образовалась задолженность по выплате зарплаты за апрель и мая этого года. Некоторые сотрудники даже отказывались выходить на работу. Было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты.
Прокуратура после проверки направила в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной заработной платы. Суд удовлетворил заявления прокурора. В результате с 16 по 27 июня работникам выплатили зарплату за апрель и май 2022 года на общую сумму свыше 29,8 миллиона рублей.
Напомним, что Денис Тасаков, который был директором УКЗ (хотя официально им уже не является), прогремел на всю страну своим заявлением о том, что задержки зарплат связаны с проводимой «спецоперацией на территории Украины». Он поставил в пример Великую Отечественную войну, во время которой якобы «никто не спрашивал про зарплату». Мы выяснили, что известно об оскандалившемся на всю Россию Денисе Тасакове.
Ранее мы писали, что перед работниками предприятия образовалась задолженность по выплате зарплаты за апрель и мая этого года. Некоторые сотрудники даже отказывались выходить на работу. Было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты.
Прокуратура после проверки направила в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной заработной платы. Суд удовлетворил заявления прокурора. В результате с 16 по 27 июня работникам выплатили зарплату за апрель и май 2022 года на общую сумму свыше 29,8 миллиона рублей.
Напомним, что Денис Тасаков, который был директором УКЗ (хотя официально им уже не является), прогремел на всю страну своим заявлением о том, что задержки зарплат связаны с проводимой «спецоперацией на территории Украины». Он поставил в пример Великую Отечественную войну, во время которой якобы «никто не спрашивал про зарплату». Мы выяснили, что известно об оскандалившемся на всю Россию Денисе Тасакове.
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