Работники Уральского компрессорного завода жалуются на задержку зарплат

«Писали все, практически 100% народу на забастовку. Сборочный цех, и литейный, и термичка, и инструментальный, и механический участок – получается все», – цитирует издание собеседника.

– Это не забастовка. Есть люди, которые написали заявления о приостановке работы в соответствии с ТК, они имеют на это право. Это, наверное, где-то 10% от всего коллектива (всего на предприятии где-то 340-350 работников). И я бы сказала, что эти люди ведут себя некрасиво, вставляя палки в колеса всему предприятию, потому что руководство в постоянном контакте и с ними через профсоюз, и с прокуратурой, и с трудовой инспекцией. Как только на предприятии появляются средства, в первую очередь выплачивается заработная плата рабочим. Топ-менеджмент получает зарплату в последнюю очередь – только после того, как погашена задолженность перед рабочими», – рассказала «Вечерним ведомостям» сотрудница предприятия.

– Я уже год как не работаю на заводе. Причиной ухода было как раз задержка зарплаты, – поделилась женщина.

Алевтина Трынова, Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Рабочие Уральского компрессорного завода в Екатеринбурге жалуются на задержку зарплат. Полные выплаты они не получали уже несколько месяцев, пишет телеграм-канал Ural Mash.Как сообщают в телеграм-канале со ссылкой на одного из работников предприятия, сотрудники отказались выходить на работу из-за того, что зарплату не выплачивали уже два месяца. В цехе остались около 40 человек.По словам работника, в пятницу сотрудникам выдали часть зарплаты, но сумма получилась даже меньше 10% заработанных денег.Пожелавшая остаться анонимной собеседница «Вечерних ведомостей» в администрации завода признала финансовые проблемы на предприятии, однако не стала называть позицию рабочих «забастовкой».Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку соблюдения требований законодательства в деятельности АО «Уральский компрессорный завод». Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, на предприятии образовалась задолженность по выплате зарплаты перед 316 работниками на сумму около 13,4 миллиона рублей за апрель-май этого года.В отношении директора завода возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Также прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченных денег. Мировой судья судебного участка № 6 Октябрьского судебного района Екатеринбурга удовлетворил заявления прокурора.Одна из бывших сотрудниц УКЗ сообщила «Вечерним ведомостям», что проблемы с выплатой зарплаты на предприятии встречают уже не раз.