Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Соловьева за его слова о Екатеринбурге
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Полиция Москвы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении телеведущего Владимира Соловьева за его высказывания о Екатеринбурге и жителях города.
Как сообщает Е1. RU, один из екатеринбуржцев еще в конце июня попросил проверить высказывания Владимира Соловьева. Уралец считает, что своими выражениями телеведущий оскорбляет неограниченный круг лиц и разжигает ненависть и вражду.
Обращение екатеринбуржца поступило в одно из отделений полиции по району Ховрино в Москве, а потом было направлено на проверку капитану полиции Очиру-Горяеву О., который рассмотрел материалы проверки и отказал в возбуждении уголовного дела.
Напомним, что Владимир Соловьев неоднократно оскорблял Екатеринбург и его жителей. Например, весной он назвал столицу Урала «центром мерзотной либероты». Причем Соловьева поддержал основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, который недавно выдвинулся на выборы в гордуму Асбеста.
Как сообщает Е1. RU, один из екатеринбуржцев еще в конце июня попросил проверить высказывания Владимира Соловьева. Уралец считает, что своими выражениями телеведущий оскорбляет неограниченный круг лиц и разжигает ненависть и вражду.
Обращение екатеринбуржца поступило в одно из отделений полиции по району Ховрино в Москве, а потом было направлено на проверку капитану полиции Очиру-Горяеву О., который рассмотрел материалы проверки и отказал в возбуждении уголовного дела.
«Анализируя материалы проверки, дознание приходит к выводу, что в данном случае отсутствуют признаки состава какого-либо преступления, предусмотренного особенной частью УК РФ. На основании изложенного в возбуждении уголовного дела отказать», – говорится в постановлении.
Напомним, что Владимир Соловьев неоднократно оскорблял Екатеринбург и его жителей. Например, весной он назвал столицу Урала «центром мерзотной либероты». Причем Соловьева поддержал основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, который недавно выдвинулся на выборы в гордуму Асбеста.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».