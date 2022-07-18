Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Соловьева за его слова о Екатеринбурге

«Анализируя материалы проверки, дознание приходит к выводу, что в данном случае отсутствуют признаки состава какого-либо преступления, предусмотренного особенной частью УК РФ. На основании изложенного в возбуждении уголовного дела отказать», – говорится в постановлении.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости