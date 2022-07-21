Прокуратура проводит проверку из-за полыхающей свалки в Березовском
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Свердловская природоохранная прокуратура организовала проверку из-за пожара на полигоне твердых коммунальных отходов в районе Западной промзоны в Березовском.
Напомним, что сообщение о возгорании поступило сегодня в 13:38. По предварительным данным, площадь пожара составила 600 квадратных метров. В тушении возгорания участвуют 37 огнеборцев. Роспотребнадзор в связи с пожаром проводит лабораторные исследования воздуха в Березовском.
Ранее природоохранная прокуратура уже направлял иск в суд к администрации Березовского городского округа, ООО «УРАЛ-СОТ ПЛЮС» о запрете действий по размещению отходов на бывшем полигоне ТКО и о возложении обязанности в течение трех лет привести земельный участок в пригодное для использования состояние.
Березовский городской суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора. Свердловский облсуда в 2019 году, а также седьмой кассационный суд общей юрисдикции в 2022 году оставили решение суда первой инстанции без изменения.
Сотрудники прокуратуры в ходе проверки дадут оценку действиям собственника земельного участка, на котором находится свалка, в том числе на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Также инициирована проверка в части исполнения собственником участка и администрацией Березовского ГО решения суда о ликвидации свалки.
Напомним, что сообщение о возгорании поступило сегодня в 13:38. По предварительным данным, площадь пожара составила 600 квадратных метров. В тушении возгорания участвуют 37 огнеборцев. Роспотребнадзор в связи с пожаром проводит лабораторные исследования воздуха в Березовском.
Ранее природоохранная прокуратура уже направлял иск в суд к администрации Березовского городского округа, ООО «УРАЛ-СОТ ПЛЮС» о запрете действий по размещению отходов на бывшем полигоне ТКО и о возложении обязанности в течение трех лет привести земельный участок в пригодное для использования состояние.
Березовский городской суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора. Свердловский облсуда в 2019 году, а также седьмой кассационный суд общей юрисдикции в 2022 году оставили решение суда первой инстанции без изменения.
Сотрудники прокуратуры в ходе проверки дадут оценку действиям собственника земельного участка, на котором находится свалка, в том числе на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Также инициирована проверка в части исполнения собственником участка и администрацией Березовского ГО решения суда о ликвидации свалки.
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