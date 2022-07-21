Санврачи проверят качество воздуха в Березовском, где горит свалка
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало проведение лабораторных исследований воздуха в Березовском. На полигоне твердых бытовых отходов в районе Западной промзоны города сегодня произошел пожар.
Санитарные врачи рекомендуют местным жителям при появлении запаха гари избегать длительного нахождения на улице. Также следует не открывать окна, промывать глаза, нос и горла, отказаться от курения и делать влажную уборку. При выходе на улицу советуют использовать маски и респираторы.
При возникновении симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.
Санитарные врачи рекомендуют местным жителям при появлении запаха гари избегать длительного нахождения на улице. Также следует не открывать окна, промывать глаза, нос и горла, отказаться от курения и делать влажную уборку. При выходе на улицу советуют использовать маски и респираторы.
При возникновении симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.
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