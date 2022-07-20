В Березовском на площади 600 квадратных метров полыхает свалка

– Проводится наращивание группировки МЧС России, – добавили в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов в районе Западной промзоны. Сообщение о возгорании поступило в 13:38.Как сообщили в пресс-службе МЧС, площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. На месте работают 12 огнеборцев. Тушение пожара осложняется ветреной погодой и удаленностью водоисточников.Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ на место происшествия также направили пожарную насосную станцию и рукавный автомобиль.