В Березовском на площади 600 квадратных метров полыхает свалка
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Березовском произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов в районе Западной промзоны. Сообщение о возгорании поступило в 13:38.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. На месте работают 12 огнеборцев. Тушение пожара осложняется ветреной погодой и удаленностью водоисточников.
Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ на место происшествия также направили пожарную насосную станцию и рукавный автомобиль.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. На месте работают 12 огнеборцев. Тушение пожара осложняется ветреной погодой и удаленностью водоисточников.
Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ на место происшествия также направили пожарную насосную станцию и рукавный автомобиль.
– Проводится наращивание группировки МЧС России, – добавили в ведомстве.
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