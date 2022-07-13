Улицу Рощинскую в Екатеринбурге перекроют на два года
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение по улице Рощинской. Речь идет об участке от Молодогвардейцев до Патриотов.
Перекрытие связано со строительством дороги. Ограничения будут действовать с 5 августа 2022 года по 1 октября 2024 года.
Напомним, что новая дорога по улице Рощинской соединит два микрорайона: Уктус и Химмаш. Не все екатеринбуржцы этим довольны. Местные жители даже подготовили видеообращение к президенту РФ, в котором пожаловались на строительство дороги и вырубку соснового леса. Они заявляли, что в микрорайоне хватает других социальных проблем, одна из них – нехватка школ.
В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что сначала на улице Рощинской необходимо построить дорогу: «Без нее школы быть не может». Школу обещают построить к 2025 году.
Перекрытие связано со строительством дороги. Ограничения будут действовать с 5 августа 2022 года по 1 октября 2024 года.
Напомним, что новая дорога по улице Рощинской соединит два микрорайона: Уктус и Химмаш. Не все екатеринбуржцы этим довольны. Местные жители даже подготовили видеообращение к президенту РФ, в котором пожаловались на строительство дороги и вырубку соснового леса. Они заявляли, что в микрорайоне хватает других социальных проблем, одна из них – нехватка школ.
В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что сначала на улице Рощинской необходимо построить дорогу: «Без нее школы быть не может». Школу обещают построить к 2025 году.
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