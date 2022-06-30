Екатеринбуржцы подготовили видеообращение к Путину из-за строительства улицы Рощинской вместо леса
Общество
Фото: скриншот видеообращения
Жители микрорайона «Сосновый бор» в Екатеринбурге подготовили видеообращение к Владимиру Путину. Они жалуются на строительство ненужной, по их мнению, дороги по улице Рощинской и вырубку векового леса.
Жители «Соснового бора» просят президента РФ прекратить «произвол местных властей» и обратить внимание на Екатеринбург. Одна из жительниц района отметила, что данное обращение к Путину – уже крик души. Люди не знают, к кому обращаться с этими проблемами.
Местная жительница отметила, что в микрорайоне итак достаточно других проблем: нет достаточно школ, детских садов, поликлиники, тротуара, пешеходных зон и светофоров.
Напомним, что рабочие в середине июня приступили к подготовительному этапу, который предшествует началу строительства улицы Рощинской в Чкаловском районе Екатеринбурга. Речь идет об участке между улицами Молодогвардейцев и Химмашевской. Ширина проезжей части будет 7,5 метра.
«С начала июня 2022 года в районе началось строительство сквозной автодороги, которая соединит нас с другим густонаселенным районом и позволит дальше осуществлять точечную застройку. Стоимость дороги почти 800 миллионов рублей бюджетных денег. Мы, как жители нашего микрорайона, не понимаем рентабельности этого проекта, так как он не решит проблему с выездом из района, а еще больше ее усугубит. Наш район – лакомый кусочек для застройщиков. Им так нужна эта дорога для проезда тяжелой техники, что с позволения местных властей будет произведена вырубка вековых сосен, уничтожена вся экологичность района», – говорят местные жители в видеообращении.
Жители «Соснового бора» просят президента РФ прекратить «произвол местных властей» и обратить внимание на Екатеринбург. Одна из жительниц района отметила, что данное обращение к Путину – уже крик души. Люди не знают, к кому обращаться с этими проблемами.
«Наши власти на нас не реагируют. Нас сейчас поставили перед фактом, что начинается строительство. Я сейчас нахожусь на улице Рощинская, 74 и наблюдаю следующую картину. Идет подготовка плацдарма для вырубки вековых сосен. И нам предлагают через эту красоту (лес) построить транзитную дорогу, которая свяжет наш район с Химмашем», – говорит девушка.
Местная жительница отметила, что в микрорайоне итак достаточно других проблем: нет достаточно школ, детских садов, поликлиники, тротуара, пешеходных зон и светофоров.
«При этом происходит вырубка леса, чтобы построить дорогу до 74-го дома, у которого есть подъездные пути», – отметила екатеринбурженка.
Напомним, что рабочие в середине июня приступили к подготовительному этапу, который предшествует началу строительства улицы Рощинской в Чкаловском районе Екатеринбурга. Речь идет об участке между улицами Молодогвардейцев и Химмашевской. Ширина проезжей части будет 7,5 метра.
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