Екатеринбуржцы подготовили видеообращение к Путину из-за строительства улицы Рощинской вместо леса

«С начала июня 2022 года в районе началось строительство сквозной автодороги, которая соединит нас с другим густонаселенным районом и позволит дальше осуществлять точечную застройку. Стоимость дороги почти 800 миллионов рублей бюджетных денег. Мы, как жители нашего микрорайона, не понимаем рентабельности этого проекта, так как он не решит проблему с выездом из района, а еще больше ее усугубит. Наш район – лакомый кусочек для застройщиков. Им так нужна эта дорога для проезда тяжелой техники, что с позволения местных властей будет произведена вырубка вековых сосен, уничтожена вся экологичность района», – говорят местные жители в видеообращении.

«Наши власти на нас не реагируют. Нас сейчас поставили перед фактом, что начинается строительство. Я сейчас нахожусь на улице Рощинская, 74 и наблюдаю следующую картину. Идет подготовка плацдарма для вырубки вековых сосен. И нам предлагают через эту красоту (лес) построить транзитную дорогу, которая свяжет наш район с Химмашем», – говорит девушка.

«При этом происходит вырубка леса, чтобы построить дорогу до 74-го дома, у которого есть подъездные пути», – отметила екатеринбурженка.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости