Новая школа на Уктусе в Екатеринбурге появится к 2025 году

– К школе не только подходы нужны с освещением, нужны и подъезды, чтобы завести продукты в школу, и детям было удобно пройти по освещенной дороге, и родители могли подъехать за детьми. Без дороги на Рощинской школа существовать не может, – добавил Ладейщиков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости