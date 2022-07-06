Новая школа на Уктусе в Екатеринбурге появится к 2025 году
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На Уктусе в Екатеринбурге пообещали к 2025 году построить одну из самых больших школ в городе. Она появится на улице Рощинская, 25. Об этом журналистам заявил замначальника департамента образования города Михаил Ладейщиков.
По словам Ладейщикова, проект школы закончили еще зимой. Школа расположится рядом с детским садом №16. Планируется, что в следующем году уже начнется строительство, а в 2025 году школу смогут открыть.
На реализацию проекта требуется два миллиарда рублей. Замначальника департамента отметил, что внешне учебное заведение напомнит новые школы в Академическом районе, но будет в разы больше. Здание со стадионом вместит учеников с 1 по 11 классы по 1,5 тысячи детей за смену.
Напомним, что ранее екатеринбуржцы подготовили видеообращение к Владимиру Путину, в котором пожаловались на строительство новой дороги по улице Рощинской и вырубку векового леса. Они также заявляли, что в микрорайоне хватает других социальных проблем, одна из которых – нехватка школ. Тогда губернатор Евгений Куйвашев сказал, что сначала на улице Рощинской необходимо построить дорогу: «Без нее школы быть не может».
По словам Ладейщикова, проект школы закончили еще зимой. Школа расположится рядом с детским садом №16. Планируется, что в следующем году уже начнется строительство, а в 2025 году школу смогут открыть.
На реализацию проекта требуется два миллиарда рублей. Замначальника департамента отметил, что внешне учебное заведение напомнит новые школы в Академическом районе, но будет в разы больше. Здание со стадионом вместит учеников с 1 по 11 классы по 1,5 тысячи детей за смену.
– К школе не только подходы нужны с освещением, нужны и подъезды, чтобы завести продукты в школу, и детям было удобно пройти по освещенной дороге, и родители могли подъехать за детьми. Без дороги на Рощинской школа существовать не может, – добавил Ладейщиков.
Напомним, что ранее екатеринбуржцы подготовили видеообращение к Владимиру Путину, в котором пожаловались на строительство новой дороги по улице Рощинской и вырубку векового леса. Они также заявляли, что в микрорайоне хватает других социальных проблем, одна из которых – нехватка школ. Тогда губернатор Евгений Куйвашев сказал, что сначала на улице Рощинской необходимо построить дорогу: «Без нее школы быть не может».
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