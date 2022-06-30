Куйвашев заявил, что для новой школы на Уктусе в Екатеринбурге необходимо построить улицу Рощинскую
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал строительство новой дороги на Уктусе.
Напомним, местные жители выступают против строительства улицы Рощинской и заявляют, что у них в микрорайоне хватает других социальных проблем, например – нехватка школ. Они даже подготовили видеообращение к президенту Владимиру Путину.
Куйвашев в своем телеграм-канале заявил, что строительство новой школы – это длинный бюрократический процесс, в котором участвуют министерство образования, мэрия, министерство строительства, Минфин, депутаты Законодательного собрания. На возведение учебного заведения требуется порядка двух миллиардов рублей. По словам Куйвашева, он готов дать поручение, чтобы изменения в программу внесли быстрее, но для этого якобы необходимо построить на улице Рощинской дорогу.
Напомним, местные жители выступают против строительства улицы Рощинской и заявляют, что у них в микрорайоне хватает других социальных проблем, например – нехватка школ. Они даже подготовили видеообращение к президенту Владимиру Путину.
Куйвашев в своем телеграм-канале заявил, что строительство новой школы – это длинный бюрократический процесс, в котором участвуют министерство образования, мэрия, министерство строительства, Минфин, депутаты Законодательного собрания. На возведение учебного заведения требуется порядка двух миллиардов рублей. По словам Куйвашева, он готов дать поручение, чтобы изменения в программу внесли быстрее, но для этого якобы необходимо построить на улице Рощинской дорогу.
«И я готов это сделать. Но сначала на улице Рощинской необходимо построить дорогу – без нее школы быть не может, – заявил глава региона.
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30 июня 2022
30 июня 2022