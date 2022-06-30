Куйвашев заявил, что для новой школы на Уктусе в Екатеринбурге необходимо построить улицу Рощинскую

«И я готов это сделать. Но сначала на улице Рощинской необходимо построить дорогу – без нее школы быть не может, – заявил глава региона.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости