С Плотинки в Екатеринбурге исчезли часы Универсиады
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Екатеринбурге с Плотинки убрали часы Универсиады-2023. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев.
Рабочие приехали ночью на Плотинку и увезли часы Универсиады с помощью спецтехники. Напомним, что часы отсчитывали время до Всемирных студенческих игр.
Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Однако 29 апреля этого года на заседании Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта было принято решение «отложить» право уральской столицы на проведение Всемирных студенческих игр.
Вместо Универсиады летом следующего года в Екатеринбурге пройдут Международные летние университетские игры.
Рабочие приехали ночью на Плотинку и увезли часы Универсиады с помощью спецтехники. Напомним, что часы отсчитывали время до Всемирных студенческих игр.
Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Однако 29 апреля этого года на заседании Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта было принято решение «отложить» право уральской столицы на проведение Всемирных студенческих игр.
Вместо Универсиады летом следующего года в Екатеринбурге пройдут Международные летние университетские игры.
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Часы Универсиады исчезнут с Плотинки в Екатеринбурге
12 июля 2022
12 июля 2022