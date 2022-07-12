С Плотинки в Екатеринбурге исчезли часы Универсиады

09.51 Пятница, 15 июля 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Екатеринбурге с Плотинки убрали часы Универсиады-2023. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев.

Рабочие приехали ночью на Плотинку и увезли часы Универсиады с помощью спецтехники. Напомним, что часы отсчитывали время до Всемирных студенческих игр.

Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Однако 29 апреля этого года на заседании Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта было принято решение «отложить» право уральской столицы на проведение Всемирных студенческих игр.

Вместо Универсиады летом следующего года в Екатеринбурге пройдут Международные летние университетские игры.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Часы Универсиады исчезнут с Плотинки в Екатеринбурге
12 июля 2022
Свердловская область получит 20 миллиардов рублей на строительство кампуса УрФУ
12 июля 2022
При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погибла женщина
11 июля 2022
Трех человек спасли огнеборцы из горящей многоэтажки в Екатеринбурге
07 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рассказываем, как телеграм-боты помогают в борьбе за трудовые права

О том, почему в России понятие профсоюза считается устарелым, и почему это не так – в интервью с соосновательницей профсоюзного бота Викторией Гарсией-Берналь
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
13:23 В Каменском районе возбудили уголовное дело за незаконное расходование 49 млн рублей
12:54 Подросток получил условный срок за лжеминирование свердловских ТЦ
12:21 В День металлурга в Верхней Пышме состоятся «ЗАВОДные старты» и концерт со звездами эстрады
11:50 На выходных в Екатеринбурге пройдут массовые проверки водителей
11:27 Три лесных пожара действуют в Свердловской области
10:59 В Верхней Пышме осудили мужчину за угон попавшего в ДТП автомобиля BMW
10:23 Мэрия Екатеринбурга вновь ищет подрядчика для ремонта памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу
09:51 С Плотинки в Екатеринбурге исчезли часы Универсиады
09:17 Ливни и град ожидаются в Свердловской области
20:58 За гибель рабочего в Краснотурьинске молодой предприниматель получил условный срок
20:38 В одном из цыганских посёлков Екатеринбурга проходят массовые задержания
20:21 В Екатеринбурге уже 5 дней пытаются установить местоположение молодой женщины
20:11 Двух утопленников за сутки нашли в Карпинске и Каменске- Уральском
19:24 Маленький екатеринбуржец выпал из окна жилого дома в Краснотурьинске
18:55 На привокзальной площади Нижнего Тагила начали воздвигать 17-метровую стелу
18:31 Музей истории Екатеринбурга напомнит о самых громких преступлениях дореволюционного города
17:52 В Екатеринбурге пропал 16-летний подросток
17:23 В уральской столице состоялся чемпионат России по стрельбе из лука
16:58 На ЖБИ в Екатеринбурге власти обещают построить новые школу и детсад
16:27 В Екатеринбурге нашли тело пропавшей две недели назад девушки
15:54 Гендиректор УГМК поздравил работников предприятий с Днем металлурга
15:39 Рейтинг выявленных за полгода карантинных вредителей растений составили свердловчане
15:21 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 37 га
14:58 Четыре человека пострадали при столкновении легковушек в Алапаевске
14:27 В Екатеринбурге ограничат движение по перекрестку Заводская – Ключевская
13:52 В Свердловской области подтвердили 111 новых случаев коронавируса
Все новости Свердловской области
13:03 Президенты Туркменистана и Узбекистана договорились о расширении прав женщин
12:16 В Роспотребнадзоре рассказали, как определить, есть ли у человека прививка от оспы
11:38 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 24 июля
11:21 Парламент Шри-Ланки подтвердил отставку президента
10:48 Генпрокуратура признала деятельность Bellingcat и The Insider* нежелательной на территории РФ
09:33 Суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу Цветкову*, ее обвиняли в распространении порнографии
09:01 Белгородский губернатор: в Грайвороне на библиотеку сбросили взрывное устройство с квадрокоптера
22:38 «А что, так можно было?». Госдума обсудит срочные законопроекты, которые не обязательно рассматривать в Совете Федерации
16:38 В БРИКС могут войти новые государства
15:55 Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для признания россиян иноагентами
11:40 Минпромторг объявил о запуске программ льготного автокредитования и лизинга с бюджетом 20,7 млрд рублей
09:52 На внеочередное заседание ГД вынесут 17 законопроектов, не подлежащих обязательному рассмотрению Совфедом
19:11 Смоленские сотрудники «скорой» добились перерасчета зарплаты после «итальянской» забастовки
18:29 Координатора ЛевСД Кавказского, который пришел к Басманному суду поддержать Яшина, увезли в полицию
16:59 СК: бывшему заместителю губернатора Томской области предъявлено обвинение в растрате
16:21 Суд в Беларуси приговорил журналистку Андрееву к 8 годам колонии, ее обвиняют в «измене государству»
14:53 СК просит суд заключить под стражу депутата Илью Яшина до 12 сентября
13:52 В Москве задержан бывший замглавы МЧС Гурович, его подозревают в должностных преступлениях
13:33 Протесты на Шри-Ланке: президент покинул страну, полиция применяет слезоточивый газ, объявлено чрезвычайное положение
12:31 В МЧС Армении созывают экстренное совещание из-за усиливающейся жары
12:02 Река Енисей стремительно мелеет, в Красноярске перестали ходить теплоходы
09:55 В Якутии город Верхоянск оказался почти полностью затоплен из-за прорыва дамбы
20:11 Шевчук рассказал подробности о концерте, после которого на него составили протокол «о дискредитации ВС»
18:32 Рассказываем, как телеграм-боты помогают в борьбе за трудовые права
16:47 Роскомнадзор передал в суд протокол в отношении «Яндекс. Еды» за утечку данных
16:01 Минобороны Беларуси объявило о военных учениях в Гомельской области
Все новости России и мира
13:23 В Каменском районе возбудили уголовное дело за незаконное расходование 49 млн рублей
12:59 Методика ученых Пермского Политеха позволит избежать «пробок» на дорогах
12:54 Подросток получил условный срок за лжеминирование свердловских ТЦ
12:21 В День металлурга в Верхней Пышме состоятся «ЗАВОДные старты» и концерт со звездами эстрады
11:50 На выходных в Екатеринбурге пройдут массовые проверки водителей
11:27 Три лесных пожара действуют в Свердловской области
11:13 Глава администрации Уфы о Перми: «Изменение города к 300-летию происходит масштабно и качественно»
11:11 Глава Перми Алексей Дёмкин и глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписали соглашение о сотрудничестве между городами
10:59 В Верхней Пышме осудили мужчину за угон попавшего в ДТП автомобиля BMW
10:53 Пермяков приглашают на «Курбан Байрам» в парке Горького
10:23 Мэрия Екатеринбурга вновь ищет подрядчика для ремонта памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу
10:18 Объединенный Профсоюз УФССП России по Пермскому краю устроил прогулку на теплоходе для своих сотрудников
09:51 С Плотинки в Екатеринбурге исчезли часы Универсиады
09:17 Ливни и град ожидаются в Свердловской области
20:58 За гибель рабочего в Краснотурьинске молодой предприниматель получил условный срок
20:38 В одном из цыганских посёлков Екатеринбурга проходят массовые задержания
20:21 В Екатеринбурге уже 5 дней пытаются установить местоположение молодой женщины
20:11 Двух утопленников за сутки нашли в Карпинске и Каменске- Уральском
19:24 Маленький екатеринбуржец выпал из окна жилого дома в Краснотурьинске
18:55 На привокзальной площади Нижнего Тагила начали воздвигать 17-метровую стелу
18:31 Музей истории Екатеринбурга напомнит о самых громких преступлениях дореволюционного города
17:52 В Екатеринбурге пропал 16-летний подросток
17:23 В уральской столице состоялся чемпионат России по стрельбе из лука
16:58 На ЖБИ в Екатеринбурге власти обещают построить новые школу и детсад
16:27 В Екатеринбурге нашли тело пропавшей две недели назад девушки
15:54 Гендиректор УГМК поздравил работников предприятий с Днем металлурга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK