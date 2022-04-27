Универсиады-2023 в Екатеринбурге не будет
Такое решение принял исполком FISU
Политика
Фото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
Сегодня на онлайн-заседании Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU) было принято решение «отложить» право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр FISU 2023 года.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте FISU.
Ранее из Екатеринбурга перенесли Кубок мира FISU по спортивным единоборствам среди студентов, который должен был пройти в сентябре этого года в уральской столице. Теперь это соревнование планируется провести в городе Самсун на черноморском побережье Турции. Где пройдёт Универсиада-2023, пока не сообщается.
Также было решено, что заседание исполнительного комитета FISU, которое должно было пройти в Екатеринбурге в конце этого года, перенесено в Брюссель – основным пунктом его повестки будет определение города-хозяина летней Универсиады 2027 года.
Летнюю Универсиаду-2023 планировалось провести с 8 по 19 августа 2023 года, её завершение должно было прийтись на день празднования 300-летия города. Общие расходы на подготовку к Универсиаде оцениваются в 90 миллиардов рублей.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте FISU.
Ранее из Екатеринбурга перенесли Кубок мира FISU по спортивным единоборствам среди студентов, который должен был пройти в сентябре этого года в уральской столице. Теперь это соревнование планируется провести в городе Самсун на черноморском побережье Турции. Где пройдёт Универсиада-2023, пока не сообщается.
Также было решено, что заседание исполнительного комитета FISU, которое должно было пройти в Екатеринбурге в конце этого года, перенесено в Брюссель – основным пунктом его повестки будет определение города-хозяина летней Универсиады 2027 года.
Летнюю Универсиаду-2023 планировалось провести с 8 по 19 августа 2023 года, её завершение должно было прийтись на день празднования 300-летия города. Общие расходы на подготовку к Универсиаде оцениваются в 90 миллиардов рублей.
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