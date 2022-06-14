Вместо Универсиады в Екатеринбурге пройдут Международные летние университетские игры

«Вы знаете, что из-за ситуации в мире мы остались без Универсиады. Но мы практически полностью к ней готовы, объекты почти достроены, поэтому мы решили заменить соревнования FISU на новый проект — Международные летние университетские игры», – написал Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости