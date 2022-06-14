Вместо Универсиады в Екатеринбурге пройдут Международные летние университетские игры
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, какие игры пройдут в Екатеринбурге в 2023 году вместо Универсиады.
Международные университетские игры состоятся в Екатеринбурге в августе 2023 года, в разгар празднования 300-летия уральской столицы. В соревнованиях примут участие 5000 спортсменов и 700 представителей команд, которые будут состязаться в 18 дисциплинах.
Напомним, что 29 апреля Международная федерация университетского спорта отложила право Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. Однако на днях администрация города заявляла, что Игры все равно состоятся в уральской столице, но их формат может измениться.
«Вы знаете, что из-за ситуации в мире мы остались без Универсиады. Но мы практически полностью к ней готовы, объекты почти достроены, поэтому мы решили заменить соревнования FISU на новый проект — Международные летние университетские игры», – написал Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале.
Международные университетские игры состоятся в Екатеринбурге в августе 2023 года, в разгар празднования 300-летия уральской столицы. В соревнованиях примут участие 5000 спортсменов и 700 представителей команд, которые будут состязаться в 18 дисциплинах.
Напомним, что 29 апреля Международная федерация университетского спорта отложила право Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. Однако на днях администрация города заявляла, что Игры все равно состоятся в уральской столице, но их формат может измениться.
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