Директор Уральского компрессорного завода заявил, что работники не получают зарплату «из-за спецоперации» и сравнил ее с ВОВ
Общество
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Генеральный директор Уральского компрессорного завода Денис Тасаков заявил, что проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам предприятия возникли из-за санкций и боевых действий на территории Украины. Об этом он сообщил информационному агентству «Европейско-Азиатские новости».
Руководитель УКЗ рассказал изданию, что многие предприятия, с которыми сотрудничает завод, попали под санкции, у них «зависли» деньги в санкционных банках на спецсчетах. У некоторых предприятий были экспортные контракты, за которые они не могут получить деньги.
«Соответственно, эти предприятия не рассчитываются с нами. Мы – маленькие и оказались последними в этой цепочке», – цитирует ЕАН Дениса Тасакова.
Директор завода добавил, что к ситуации на УКЗ уже подключились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, депутаты и федеральные власти. По словам Тасакова, завод пока частично не выплатил зарплату за апрель и май. Но он заявляет, что уже сегодня рабочие получат зарплату за апрель, а тех, «кто не бастует», рассчитают полностью.
«Правда, должно денег остаться и тем, кто бастует. Но я хотел бы, чтобы люди одумались. Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию. В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают, и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас! Хотя не выходит на работу 50 человек, а коллектив – 370», – возмущается гендиректор УКЗ.
Завтра руководство Уральского компрессорного завода организует встречу с рабочими. На мероприятие также придет депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. Денис Тасаков планирует рассказать работникам, как предприятие будет выходить из кризисной ситуации.
Ранее мы писали, что работники УКЗ жалуются на невыплату зарплаты в течение нескольких месяцев. Некоторые сотрудники отказались выходить на работу. В результате прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.
Руководитель УКЗ рассказал изданию, что многие предприятия, с которыми сотрудничает завод, попали под санкции, у них «зависли» деньги в санкционных банках на спецсчетах. У некоторых предприятий были экспортные контракты, за которые они не могут получить деньги.
«Соответственно, эти предприятия не рассчитываются с нами. Мы – маленькие и оказались последними в этой цепочке», – цитирует ЕАН Дениса Тасакова.
Директор завода добавил, что к ситуации на УКЗ уже подключились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, депутаты и федеральные власти. По словам Тасакова, завод пока частично не выплатил зарплату за апрель и май. Но он заявляет, что уже сегодня рабочие получат зарплату за апрель, а тех, «кто не бастует», рассчитают полностью.
«Правда, должно денег остаться и тем, кто бастует. Но я хотел бы, чтобы люди одумались. Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию. В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают, и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас! Хотя не выходит на работу 50 человек, а коллектив – 370», – возмущается гендиректор УКЗ.
Завтра руководство Уральского компрессорного завода организует встречу с рабочими. На мероприятие также придет депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. Денис Тасаков планирует рассказать работникам, как предприятие будет выходить из кризисной ситуации.
Ранее мы писали, что работники УКЗ жалуются на невыплату зарплаты в течение нескольких месяцев. Некоторые сотрудники отказались выходить на работу. В результате прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.
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После жалоб работников УКЗ на невыплату зарплаты в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
23 июня 2022
23 июня 2022