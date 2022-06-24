Информация о проверке Ельцин Центра силовиками не подтвердилась
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Информация о проверке Ельцин Центра в Екатеринбурге, организованной сотрудниками Центра по противодействию экстремизму, не подтвердилась.
Ранее мы писали, что, по данным «КоммерсантЪ-Урал», в Ельцин Центре в Екатеринбурге силовики пришли с проверкой на предмет распространения экстремистской литературы. Это связывали со вчерашним осмотром в офисе уральского общества «Мемориал»*.
Однако директор музея Ельцин-центра Олег Лутохин сообщил RusNews, что в музей никто из силовиков не приходил. Он не слышал ни о каких проверках в Ельцин Центре. По его словам, центр работает как обычно, сейчас идет конференция «История сталинизма».
*включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Ранее мы писали, что, по данным «КоммерсантЪ-Урал», в Ельцин Центре в Екатеринбурге силовики пришли с проверкой на предмет распространения экстремистской литературы. Это связывали со вчерашним осмотром в офисе уральского общества «Мемориал»*.
Однако директор музея Ельцин-центра Олег Лутохин сообщил RusNews, что в музей никто из силовиков не приходил. Он не слышал ни о каких проверках в Ельцин Центре. По его словам, центр работает как обычно, сейчас идет конференция «История сталинизма».
*включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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Силовики нагрянули в Ельцин Центр в Екатеринбурге
24 июня 2022
24 июня 2022