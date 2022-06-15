В офисе уральского общества «Мемориал»* силовики ищут экстремистскую литературу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром сотрудники Центра «Э» нагрянули в офис уральского общества «Мемориал»* в Екатеринбурге. Об этом сообщил правозащитник Анатолий Свечников.В офисе «Мемориала»* проходит осмотр помещения. Проверка идет в присутствии главы общества Алексея Мосина. При этом он не находится в статусе задержанного.Как сообщил «Вечерним ведомостям» Анатолий Свечников, силовики ищут в помещении экстремистскую литературу.