В офисе уральского общества «Мемориал»* силовики ищут экстремистскую литературу
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром сотрудники Центра «Э» нагрянули в офис уральского общества «Мемориал»* в Екатеринбурге. Об этом сообщил правозащитник Анатолий Свечников.
В офисе «Мемориала»* проходит осмотр помещения. Проверка идет в присутствии главы общества Алексея Мосина. При этом он не находится в статусе задержанного.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» Анатолий Свечников, силовики ищут в помещении экстремистскую литературу.
* включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
В офисе «Мемориала»* проходит осмотр помещения. Проверка идет в присутствии главы общества Алексея Мосина. При этом он не находится в статусе задержанного.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» Анатолий Свечников, силовики ищут в помещении экстремистскую литературу.
* включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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