Силовики нагрянули в Ельцин Центр в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудники центра по противодействию экстремизму нагрянули в Ельцин Центр в Екатеринбурге. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на собственные источники.
По данным источников издания, силовики проверяют Ельцин Центр на распространение экстремистских материалов. Проверка связана с вчерашним изъятием книг в офисе уральского общества «Мемориал»* в Екатеринбурге.
*Внесен в реестр иногаентов
По данным источников издания, силовики проверяют Ельцин Центр на распространение экстремистских материалов. Проверка связана с вчерашним изъятием книг в офисе уральского общества «Мемориал»* в Екатеринбурге.
*Внесен в реестр иногаентов
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