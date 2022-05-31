В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Дагестанской
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Специалисты «Водоканала» продлили срок закрытия движения транспорта по улице Дагестанской в Екатеринбурге. Участок в районе дома №41/3 будет закрыт до 29 июня.
Перекрытие связано со строительством сетей водоснабжения. Сначала планировалось, что работы завершат до 14 июня. Однако в мэрии сообщили, что сроки переносятся на конец июня.
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге перенесли сроки перекрытия улицы Печатников.
Перекрытие связано со строительством сетей водоснабжения. Сначала планировалось, что работы завершат до 14 июня. Однако в мэрии сообщили, что сроки переносятся на конец июня.
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге перенесли сроки перекрытия улицы Печатников.
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