В Екатеринбурге закроют движение по улице Дагестанской
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В столице Урала с 23 мая нельзя будет проехать по улице Дагестанской. Там будут проводиться работы по строительству сетей водоснабжения.
Перекрытие продлится до 14 июня 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города. Работы будут проводиться МУП «Водоканал».
Напомним, что сегодня с 20.00 в Екатеринбурге перекроют центральные улицы для ночной репетиции Парада Победы.
Перекрытие продлится до 14 июня 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города. Работы будут проводиться МУП «Водоканал».
Напомним, что сегодня с 20.00 в Екатеринбурге перекроют центральные улицы для ночной репетиции Парада Победы.
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