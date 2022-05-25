Улица Печатников в Екатеринбурге будет перекрыта до 13 июня
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили срок перекрытия улицы Печатников. Речь идет об участке от улицы Военного Флота до дома № 12 на улице Тельмана.
Изначально планировалось, что движение транспорта по улице Печатников будет закрыто только до 30 мая. Однако строители продлили перекрытие до 13 июня.
Напомним, что на данном участке идет строительство газопровода.
Изначально планировалось, что движение транспорта по улице Печатников будет закрыто только до 30 мая. Однако строители продлили перекрытие до 13 июня.
Напомним, что на данном участке идет строительство газопровода.
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