Улица Печатников в Екатеринбурге будет перекрыта до 13 июня

11.51 Вторник, 31 мая 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили срок перекрытия улицы Печатников. Речь идет об участке от улицы Военного Флота до дома № 12 на улице Тельмана.

Изначально планировалось, что движение транспорта по улице Печатников будет закрыто только до 30 мая. Однако строители продлили перекрытие до 13 июня.

Напомним, что на данном участке идет строительство газопровода.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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