Сразу несколько посёлков Свердловской области накрыло градом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пока в Екатеринбурге моросило, в окрестных посёлках жителей немного побило градом. Сообщения об этом малоприятном погодном явлении приходят сразу из нескольких населённых пунктов.О граде размером с горох сообщают из посёлка Красный Адуй, который расположен возле Верхней Пышмы. Ущерба он особого не нанёс, но людей заставил прятаться под навесы — гулять в такой град не получается даже под зонтом (ну, только если зонтика не жалко).Силу сегодняшнего, не самого крупного града увеличил мощный ветер. Такой непогодой, сопровождающейся грозами, накрыло и другие посёлки и деревни Свердловской области.