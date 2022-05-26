В Камышлове работникам «Водоканала» выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Камышлове работникам муниципального предприятия-банкрота «Водоканал» выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры. Задолженность по выплате зарплаты составляла более 8,1 миллиона рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что на МУП «Водоканал Камышлов» образовалась задолженность по выплате 81 работнику зарплаты за период с февраля по май этого года.
Прокуратура внесла конкурсному управляющему представление об устранении нарушений закона и направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной заработной платы.
Сейчас работники предприятия-банкрота уже получили свои заработанные деньги. Также им перечислены компенсации за неиспользованный отпуск и выходное пособие.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что на МУП «Водоканал Камышлов» образовалась задолженность по выплате 81 работнику зарплаты за период с февраля по май этого года.
Прокуратура внесла конкурсному управляющему представление об устранении нарушений закона и направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной заработной платы.
Сейчас работники предприятия-банкрота уже получили свои заработанные деньги. Также им перечислены компенсации за неиспользованный отпуск и выходное пособие.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».