В Камышлове работникам «Водоканала» выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Камышлове работникам муниципального предприятия-банкрота «Водоканал» выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры. Задолженность по выплате зарплаты составляла более 8,1 миллиона рублей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что на МУП «Водоканал Камышлов» образовалась задолженность по выплате 81 работнику зарплаты за период с февраля по май этого года.Прокуратура внесла конкурсному управляющему представление об устранении нарушений закона и направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной заработной платы.Сейчас работники предприятия-банкрота уже получили свои заработанные деньги. Также им перечислены компенсации за неиспользованный отпуск и выходное пособие.