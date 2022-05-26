Самый массовый госэкзамен сдают свердловские выпускники

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

Выпускники Свердловской области сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку. Согласно единому для всех регионов России расписанию, самый массовый госэкзамен проводится 30 и 31 мая.По данным департамента информационной политики Свердловской области, участниками единого государственного экзамена по русскому языку сегодня стали 12 тысяч человек. 184 пункта проведения экзамена отработали в штатном режиме. Свои результаты выпускники узнают не позднее 17 июня.Начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального минобразования Татьяна Умнова отметила, что кардинальных изменений в КИМах по русскому языку в 2022 году нет. Экзамен длится 3,5 часа и состоит из 27 заданий. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов.