Инспектор Росприроднадзора раскритиковала условия содержания отловленных в Красноуральске собак

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Бездомных собак, которых отлавливают на улицах Красноуральска, Берёзовского и некоторых других городов Свердловской области, содержат в отвратительных условиях. Об этом заявила руководитель фонда «Подари свою доброту» Ольга Новосёлова, которая проинспектировала красноуральский приют в качестве представителя Росприроднадзора.По словам Новосёловой, отловленные компанией «Арсенал» собаки находятся там, как в аду. Особенно её шокировало то, что у животных нет даже нормальных мисок для корма и воды. Воду им наливают в дырявые вёдра и кастрюли, из которых даже попить успевают не все.Обеспечение собак приемлемой посудой названо сейчас первостепенной задачей, в связи с чем брошен клич среди жителей области: «Очень нужны большие металлические ёмкости, кастрюли, миски. И нужен человек, который смог бы довести это всё до Красноуральска, на улицу Дзержинского, 37».