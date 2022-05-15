Свердловское МЧС предупредило о непогоде 22 мая

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили о непогоде 22 мая. По данным синоптиков, завтра в регионе ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду и сильные дожди с мокрым снегом.«Выдвигаясь на автомобиле, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», – напомнили спасатели.При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.