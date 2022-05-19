В уральской столице за 1,5 миллиона продают самолёт
Общество
Фото: интернет-сервис «Авито»
В Екатеринбурге на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито» выставили на продажу самолёт Як-40 за 1,5 миллиона рублей. Так как он непригоден для полётов, его предлагают использовать под бизнес-проект.
«Может быть использован как стенд, офис и так далее. Возможен обмен металл, станки и другое», – говорится в объявлении.
Как пишет «Ъ-Урал» со ссылкой на представителя продавца самолёта, судно было списано после банкротства предприятия-владельца и выкуплено на торгах. Однако, где именно находится сейчас судно, изданию уточнить не удалось.
Самолёт был выпущен в 1971-1973 годы.
«Может быть использован как стенд, офис и так далее. Возможен обмен металл, станки и другое», – говорится в объявлении.
Как пишет «Ъ-Урал» со ссылкой на представителя продавца самолёта, судно было списано после банкротства предприятия-владельца и выкуплено на торгах. Однако, где именно находится сейчас судно, изданию уточнить не удалось.
Самолёт был выпущен в 1971-1973 годы.
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