Президент поддержал выдвижение Куйвашева на пост губернатора Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 20 мая, в ходе встречи Владимира Путина и Евгения Куйвашева, прошедшей в режиме видеоконференции, президент России поддержал выдвижение свердловского губернатора на новый срок.«Я уже перечислил вещи такого, я бы сказал, фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, а это создает хорошую базу для дальнейшего развития области», – сказал глава государства.Путин также пожелал губернатору успехов и выразил надежду на то, что Куйвашев продолжит работу «в таком же ключе».