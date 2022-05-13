Президент поддержал выдвижение Куйвашева на пост губернатора Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Вчера, 20 мая, в ходе встречи Владимира Путина и Евгения Куйвашева, прошедшей в режиме видеоконференции, президент России поддержал выдвижение свердловского губернатора на новый срок.
«Я уже перечислил вещи такого, я бы сказал, фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, а это создает хорошую базу для дальнейшего развития области», – сказал глава государства.
Путин также пожелал губернатору успехов и выразил надежду на то, что Куйвашев продолжит работу «в таком же ключе».
«Я уже перечислил вещи такого, я бы сказал, фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, а это создает хорошую базу для дальнейшего развития области», – сказал глава государства.
Путин также пожелал губернатору успехов и выразил надежду на то, что Куйвашев продолжит работу «в таком же ключе».
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