В Свердловской области ищут 43-летнего мужчину, пропавшего 19 апреля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 43-летнего Александра Викторовича Черясова из СНТ «Комета» посёлка Аять в Невьянском районе. Его местонахождение неизвестно с 19 апреля 2022 года.Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, тёмно-русые волосы, серо-зелёные глаза. Одежда, в которой был мужчина, неизвестна.Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или 112. Также передать информацию можно инфоргу поискового отряда «ЛизаАлерт» Наталье по номеру 8 904 383-17-48.