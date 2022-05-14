В Свердловской области ищут 43-летнего мужчину, пропавшего 19 апреля

09.40 Суббота, 21 мая 2022
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области ищут 43-летнего Александра Викторовича Черясова из СНТ «Комета» посёлка Аять в Невьянском районе. Его местонахождение неизвестно с 19 апреля 2022 года.

Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, тёмно-русые волосы, серо-зелёные глаза. Одежда, в которой был мужчина, неизвестна.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или 112. Также передать информацию можно инфоргу поискового отряда «ЛизаАлерт» Наталье по номеру 8 904 383-17-48.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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