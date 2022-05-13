Массовые проверки водителей начались в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 20 по 22 мая сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД.
Автоинспекторы в эти выходные будут выявлять водителей, которые ездят в состоянии опьянения, а также водителей, лишенных прав управления либо не имеющих водительских прав.
За четыре месяца этого года в Екатеринбурге по вине пьяных водителей произошло 18 ДТП. В авариях погибли два человека, еще 35 получили травмы различной степени тяжести.
Автоинспекторы в эти выходные будут выявлять водителей, которые ездят в состоянии опьянения, а также водителей, лишенных прав управления либо не имеющих водительских прав.
За четыре месяца этого года в Екатеринбурге по вине пьяных водителей произошло 18 ДТП. В авариях погибли два человека, еще 35 получили травмы различной степени тяжести.
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