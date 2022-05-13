Массовые проверки водителей начались в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 20 по 22 мая сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД.Автоинспекторы в эти выходные будут выявлять водителей, которые ездят в состоянии опьянения, а также водителей, лишенных прав управления либо не имеющих водительских прав.За четыре месяца этого года в Екатеринбурге по вине пьяных водителей произошло 18 ДТП. В авариях погибли два человека, еще 35 получили травмы различной степени тяжести.