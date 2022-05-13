Депутаты ЕГД направили жалобы ветеранов на Владимира Соловьева в прокуратуру
Общество
Кадр выпуск программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1»
Депутаты городской думы Екатеринбурга направили в прокуратуру жалобы ветеранов на телеведущего Владимира Соловьева, который осмелился назвать столицу Урала «центром мерзотной либероты».
Как сообщает 66.RU со ссылкой на спикера гордумы Игоря Володина, к депутатам с жалобами на Соловьева обратились несколько ветеранских организаций Екатеринбурга. Володин отметил, что депутаты не смогут дать правовую оценку высказываниям телеведущего, поэтому переадресовали их обращения в городскую прокуратуру.
Напомним, что во время эфира 27 апреля Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». С тех пор скандал вокруг этой фразы до сих не утихает. В защиту екатеринбуржцев высказались губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, экс-губернатор Эдуард Россель, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, нынешний глава уральской столицы Алексей Орлов и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин.
Как сообщает 66.RU со ссылкой на спикера гордумы Игоря Володина, к депутатам с жалобами на Соловьева обратились несколько ветеранских организаций Екатеринбурга. Володин отметил, что депутаты не смогут дать правовую оценку высказываниям телеведущего, поэтому переадресовали их обращения в городскую прокуратуру.
Напомним, что во время эфира 27 апреля Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». С тех пор скандал вокруг этой фразы до сих не утихает. В защиту екатеринбуржцев высказались губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, экс-губернатор Эдуард Россель, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, нынешний глава уральской столицы Алексей Орлов и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин.
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