На жителей Вторчермета в Екатеринбурге обрушился град
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Непогода, о которой накануне предупреждали свердловские спасатели, сегодня обрушилась градом на жителей Вторчермета в Екатеринбурге.
По данным портала Е1, другие районы – непогода не затронула. Однако в ближайшие сутки в Свердловской области еще ожидаются сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и грозы.
Напомним, что сегодня МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение до 16 мая.
По данным портала Е1, другие районы – непогода не затронула. Однако в ближайшие сутки в Свердловской области еще ожидаются сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и грозы.
Напомним, что сегодня МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение до 16 мая.
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