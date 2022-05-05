Спасатели предупредили жителей Свердловской области о непогоде 15 мая
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий 15 мая. Завтра, по данным синоптиков, в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду и грозы.
«В связи с непогодой возможно падение слабоукреплённых конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередач», – сообщили спасатели.
В период непогоды жителям региона рекомендуют воздержаться от туристических походов, а также ограничить работы на открытом воздухе и высоте. При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.
«В связи с непогодой возможно падение слабоукреплённых конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередач», – сообщили спасатели.
В период непогоды жителям региона рекомендуют воздержаться от туристических походов, а также ограничить работы на открытом воздухе и высоте. При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.
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