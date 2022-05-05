Спасатели предупредили жителей Свердловской области о непогоде 15 мая

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий 15 мая. Завтра, по данным синоптиков, в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду и грозы.«В связи с непогодой возможно падение слабоукреплённых конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередач», – сообщили спасатели.В период непогоды жителям региона рекомендуют воздержаться от туристических походов, а также ограничить работы на открытом воздухе и высоте. При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.