Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде до 16 мая

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили о продлении предупреждения о непогоде до 16 мая. Завтра, по данным синоптиков, в регионе ожидаются сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и грозы.«Если непогода застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов и деревьев», – напоминают спасатели.Водителям на время непогоды рекомендуют укрываться в придорожных кафе или на автозаправках до улучшения погодных условий.При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.