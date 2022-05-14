Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде до 16 мая
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили о продлении предупреждения о непогоде до 16 мая. Завтра, по данным синоптиков, в регионе ожидаются сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и грозы.
«Если непогода застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов и деревьев», – напоминают спасатели.
Водителям на время непогоды рекомендуют укрываться в придорожных кафе или на автозаправках до улучшения погодных условий.
При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.
«Если непогода застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов и деревьев», – напоминают спасатели.
Водителям на время непогоды рекомендуют укрываться в придорожных кафе или на автозаправках до улучшения погодных условий.
При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!