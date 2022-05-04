Врачи спасли свердловчанку с разорвавшейся аневризмой сонной артерии

– В большинстве случаев пациенты с таким повреждением погибают. Но в данной ситуации, благодаря слаженной командной работе, в первую очередь наших рентгенохирургов, у пациентки даже не возникло никакого неврологического дефицита. Фантастический случай, – сообщила завотделением оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии СОКБ №1 Ольга Салий.

– По предположениям специалистов, образование аневризмы спровоцировала удаленная ранее киста, которая «проела» стенку носоглотки. Необходимо было экстренно закупорить специальными спиралями артерию выше и ниже аневризмы, что и было в итоге сделано. Это и помогло избежать неврологического дефицита. Уже вечером пациентка пришла в сознание. А на следующее утро её перевели в отделение, откуда благополучно выписали через две недели, – добавили в пресс-службе СОКБ №1.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 спасли жительницу Нижнего Тагила с массивным кровотечением. Его причиной стала крайне опасная патология – разрыв аневризмы сонной артерии.В пресс-службе СОКБ №1 «Вечерним ведомостям» рассказали, что у 63-летней пациентки сильнейшее носовое кровотечение произошло прошлой осенью. Тогда его удалось остановить с помощью тампонады. Вскоре женщина перенесла инсульт. В начале этого года пациентка снова попала в отделение челюстно-лицевой хирургии Демидовской городской больницы, а после прохождения компьютерной томографии ее перевели в СОКБ №1.В областной больнице у женщины выявили новообразование в носоглотке. Кисту удалили, а пациентка отправилась домой. Однако в апреле носовые кровотечения возобновились. Женщину дважды привозили на скорой в нижнетагильскую горбольницу №1, а потом вновь перевели в СОКБ №1. Там выяснилось, что источник кровотечения находится не в носовых структурах, а причиной массивной кровопотери является повреждение сонной артерии.