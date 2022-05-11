Синоптик рассказала, когда рассеется смог над столицей Урала

14.59 Среда, 11 мая 2022
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Восточный ветер принес дым лесных пожаров на территорию Свердловской области. Особенно на сильный запах гари жалуются жители Екатеринбурга. Главный синоптик региона Галина Шепоренко сообщила, когда над городом рассеется смог.

«В ближайшие сутки ветер на территории области сменит направление с юго-восточного на юго-западное, шлейфы сибирских пожаров на время перестанут распространяться на Урал», – рассказала Галина Шепоренко.

Синоптик добавила, что в ближайшую неделю в области ожидается умеренно теплая погода. Кратковременные дожди ослабят напряженность пожароопасной ситуации. В период с 15 по 18 мая температура воздуха ночью будет +5…+9°С, днем +13…+18°С.

Ранее мы писали, что площадь природных пожаров в Свердловской области за последние сутки увеличилась до 1 500 га. В регионе продолжают действовать 18 лесных пожаров.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 1 500 га
11 мая 2022
За сутки в Свердловской области ликвидировали 18 лесных пожаров
10 мая 2022
Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 3 га
03 мая 2022
Четыре лесных пожара продолжают действовать в Свердловской области
02 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Какие нарушения скрывает Нижне-Исетский лесопарк

Отсутствие внимания общественности позволяет неизвестным лицам заниматься на природной территории самоуправством?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
14:59 Синоптик рассказала, когда рассеется смог над столицей Урала
14:23 Участки под строительство приютов для животных определили в Свердловской области
13:51 В центре Екатеринбурга пройдет традиционная ярмарка выходного дня
13:26 В Свердловской области подтвердили еще 122 случая COVID-19
12:59 Мэрия Екатеринбурга выставила на торги 15 зданий
12:28 Клубнику в Свердловской области будут выращивать круглый год
11:50 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 1 500 га
11:23 Смог над Екатеринбургом вызван природным пожаром
10:54 В Екатеринбурге ищут пропавшую в День Победы 22-летнюю девушку
10:22 Две квитанции за вывоз мусора в мае получат жители частного сектора Екатеринбурга
09:50 В Екатеринбурге 15-летний велосипедист попал под колеса машины
09:19 Екатеринбуржцы жалуются на сильный запах гари
21:07 Накануне Дня Победы в Екатеринбурге умер известный уральский фотограф
20:27 Выпить квасу «по-советски» предлагают в екатеринбургском ЦПКиО
19:58 Во время «Бессмертного полка» в Каменске-Уральском чиновники повздорили с коммунистами из-за Сталина
18:52 Малолетний ребёнок в Верхней Салде оказался под колёсами автомобиля
18:34 В конце недели жители Среднеуральска приберутся на Тропе здоровья
17:44 Спрос на пожарных в Свердловской области вырос в 5,6 раза
16:59 На территории «Баден-Бадена» в Екатеринбурге произошел пожар
16:42 Над Эльмашем в Екатеринбурге пролетели истребители
15:56 На Урале и в Сибири в результате природных пожаров погибли 16 человек
15:30 Пьяный автомобилист врезался в ворота здания в центре Екатеринбурга
14:59 Уральский правозащитник и учёный Сергей Зыков покинул Россию
14:21 Шесть домов горят в поселке под Екатеринбургом
14:15 Уральцы смогут сообщить о лесных пожарах через мобильное приложение
13:43 Еще 125 свердловчан заболели коронавирусом
Все новости Свердловской области
14:05 Детей участников боевых действий будут принимать в вузы по специальной квоте с этого года
13:00 Медиахолдинг, выпускающий Esquire и Cosmo, объявил о переименовании изданий после отзыва лицензий
12:31 Участника интеллектуальных игр Ровшана Аскерова объявили в розыск
11:29 Скорость электросамокатов в России ограничат 25 км/ч по новому стандарту
10:59 Российский видеохостинг Rutube не работает третьи сутки после кибератаки
09:33 The New York Times: Мария Алехина покинула Россию после замены наказания на реальный срок
08:22 Число жертв массовых пожаров в Красноярском крае выросло до восьми
23:20 Пять глав российских регионов отправились в отставку
17:42 «Репортеры без границ» фиксируют рекордное количество стран с низким уровнем свободы прессы
15:24 В столице Хакасии горят около 30 строений в дачном массиве
13:59 Суд в Беларуси приговорил россиянку Софью Сапегу к 6 годам лишения свободы
12:23 Банк России предупредил о задержках операций в системе быстрых платежей
11:45 Компания TeamViewer, разрабатывающая софт, объявила об уходе из России
10:42 В Китае 53 человека погибли при обрушении шестиэтажного здания
09:58 Пермские ученые разрабатывают систему, которая отслеживает выбросы газов на полигонах ТКО
08:43 В центре Москвы блогер Некоглай на Porsche попал в ДТП, сообщается о жертвах
20:50 Директор «Водоканала» Урая рискует оказаться под судом за мошенничество
16:44 Суд в Санкт-Петербурге прекратил очередное дело по статье о «дискредитации вооруженных сил»
15:18 Один из участников акции протеста на площади Франции в Ереване скончался
13:32 Суд в Санкт-Петербурге прекратил дело в отношении пикетчика, который процитировал Оруэлла
12:29 В Ереване полиция провела жесткие задержания протестующих на антиправительственном шествии
11:11 Росавиация вновь продлила ограничения полетов в 11 аэропортов
10:18 «Автотор», выпускающий BMW и KIA, выделил сотрудникам участки под огороды из-за непростого экономического положения
09:43 «Царьград» потребовал возбудить уголовное дело против Киркорова после номера с крестом
08:11 Суд заключил под стражу москвича, обвиняемого в броске «коктейля Молотова» в полицейский автобус
17:38 Депутату Мосгордумы Тимонову отключили микрофон во время доклада о правах человека
Все новости России и мира
14:59 Синоптик рассказала, когда рассеется смог над столицей Урала
14:23 Участки под строительство приютов для животных определили в Свердловской области
14:00 Нейросеть Пермского Политеха выявила дефицитные профессии в условиях цифровизации
13:51 В центре Екатеринбурга пройдет традиционная ярмарка выходного дня
13:26 В Свердловской области подтвердили еще 122 случая COVID-19
13:07 Жителя Прикамья подозревают в попытке украсть крышку от канализационного люка
12:59 Мэрия Екатеринбурга выставила на торги 15 зданий
12:28 Клубнику в Свердловской области будут выращивать круглый год
11:50 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 1 500 га
11:23 Смог над Екатеринбургом вызван природным пожаром
10:54 В Екатеринбурге ищут пропавшую в День Победы 22-летнюю девушку
10:22 Две квитанции за вывоз мусора в мае получат жители частного сектора Екатеринбурга
10:21 Сотрудники УФССП по Пермскому краю приняли участие в праздновании Дня Победы
09:50 В Екатеринбурге 15-летний велосипедист попал под колеса машины
09:19 Екатеринбуржцы жалуются на сильный запах гари
21:07 Накануне Дня Победы в Екатеринбурге умер известный уральский фотограф
20:27 Выпить квасу «по-советски» предлагают в екатеринбургском ЦПКиО
19:58 Во время «Бессмертного полка» в Каменске-Уральском чиновники повздорили с коммунистами из-за Сталина
19:36 Челябинский депутат рассказал об участии «Единой России» в подготовке города к празднику
18:52 Малолетний ребёнок в Верхней Салде оказался под колёсами автомобиля
18:34 В конце недели жители Среднеуральска приберутся на Тропе здоровья
17:44 Спрос на пожарных в Свердловской области вырос в 5,6 раза
16:59 На территории «Баден-Бадена» в Екатеринбурге произошел пожар
16:42 Над Эльмашем в Екатеринбурге пролетели истребители
15:56 На Урале и в Сибири в результате природных пожаров погибли 16 человек
15:30 Пьяный автомобилист врезался в ворота здания в центре Екатеринбурга
Все новости
15:34
6/05
 Екатеринбургский адвокат попросил прокуратуру проверить «источники сверхдоходов» мэра города Алексея Орлова
19:40
5/05
 Депутата Екатеринбургской городской думы могут оштрафовать по статье о дискредитации российской армии
19:11
2/05
 В Екатеринбурге на здании муниципального предприятия появился баннер ко Дню Победы с ошибками
23:18
30/04
 На Урале во время противопожарного режима горят остатки пиломатериалов рядом с лесом
11:30
30/04
 Под Екатеринбургом при пожаре погибли три человека, из них двое детей, ещё пятеро пострадали
19:16
26/04
 «Вечерние ведомости» обвиняют в дискредитации российской армии
18:27
25/04
 Появились подробности инцидента с металлом на Восточном кладбище в Екатеринбурге
22:44
24/04
 Полицейские не обнаружили хищений металла с Восточного кладбища Екатеринбурга
18:31
24/04
 Екатеринбургские полицейские ищут разгромивших могилы и пытавшихся похитить ограды на Восточном кладбище
15:49
24/04
 В Пасху на екатеринбургском кладбище разворовали металл с нескольких могил
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK