Синоптик рассказала, когда рассеется смог над столицей Урала
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Восточный ветер принес дым лесных пожаров на территорию Свердловской области. Особенно на сильный запах гари жалуются жители Екатеринбурга. Главный синоптик региона Галина Шепоренко сообщила, когда над городом рассеется смог.
«В ближайшие сутки ветер на территории области сменит направление с юго-восточного на юго-западное, шлейфы сибирских пожаров на время перестанут распространяться на Урал», – рассказала Галина Шепоренко.
Синоптик добавила, что в ближайшую неделю в области ожидается умеренно теплая погода. Кратковременные дожди ослабят напряженность пожароопасной ситуации. В период с 15 по 18 мая температура воздуха ночью будет +5…+9°С, днем +13…+18°С.
Ранее мы писали, что площадь природных пожаров в Свердловской области за последние сутки увеличилась до 1 500 га. В регионе продолжают действовать 18 лесных пожаров.
«В ближайшие сутки ветер на территории области сменит направление с юго-восточного на юго-западное, шлейфы сибирских пожаров на время перестанут распространяться на Урал», – рассказала Галина Шепоренко.
Синоптик добавила, что в ближайшую неделю в области ожидается умеренно теплая погода. Кратковременные дожди ослабят напряженность пожароопасной ситуации. В период с 15 по 18 мая температура воздуха ночью будет +5…+9°С, днем +13…+18°С.
Ранее мы писали, что площадь природных пожаров в Свердловской области за последние сутки увеличилась до 1 500 га. В регионе продолжают действовать 18 лесных пожаров.
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