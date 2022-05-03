Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 1 500 га
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области площадь лесных пожаров выросла до 1 500 га. Еще сутки назад в регионе горело только 159 га леса. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
По данным на 00:00 11 мая, в Свердловской области зафиксировано 18 природных пожаров на площади, пройденной огнем 1 500 га. Всего в России действует 155 лесных пожаров на площади 16 987 га.
Ранее мы писали, что из-за природного пожара в Березовском городском округе Екатеринбург окутал смог.
По данным на 00:00 11 мая, в Свердловской области зафиксировано 18 природных пожаров на площади, пройденной огнем 1 500 га. Всего в России действует 155 лесных пожаров на площади 16 987 га.
Ранее мы писали, что из-за природного пожара в Березовском городском округе Екатеринбург окутал смог.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!