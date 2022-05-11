Смог над Екатеринбургом вызван природным пожаром
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Смог над Екатеринбургом вызван природным пожаром в Березовском городском округе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Пожар в Березовском ГО локализован на площади 62 га и не угрожает населенным пунктам. В тушении пожара участвуют 25 огнеборцев.
Ранее мы писали, что екатеринбуржцы жалуются на сильный запах гари. Роспотребнадзор рекомендует местным жителям не проводить много времени на улице, не открывать окна и пить больше воды.
Пожар в Березовском ГО локализован на площади 62 га и не угрожает населенным пунктам. В тушении пожара участвуют 25 огнеборцев.
Ранее мы писали, что екатеринбуржцы жалуются на сильный запах гари. Роспотребнадзор рекомендует местным жителям не проводить много времени на улице, не открывать окна и пить больше воды.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!