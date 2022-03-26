Жители Нижнего Тагила получили смс с украинских номеров
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Жителям Нижнего Тагила начали приходить смс с украинских номеров, в которых тагильчан приглашают прийти в военкомат. Ранее такие сообщения приходили екатеринбуржцам.
Об этом пишет АН «Между строк». По их данным, сообщения поступают с номеров, принадлежащих украинскому оператору мобильной связи «Lifecell».
Напомним, что в Минобороны называли эти сообщения провокацией украинских спецслужб и опровергли информацию о вызове в военкоматы граждан России, пребывающих в запасе.
Читатели «Вечерних ведомостей» предполагают, что смс приходят тем, кто оказался во взломанное базе «Яндекс.Еды».
Об этом пишет АН «Между строк». По их данным, сообщения поступают с номеров, принадлежащих украинскому оператору мобильной связи «Lifecell».
Напомним, что в Минобороны называли эти сообщения провокацией украинских спецслужб и опровергли информацию о вызове в военкоматы граждан России, пребывающих в запасе.
Читатели «Вечерних ведомостей» предполагают, что смс приходят тем, кто оказался во взломанное базе «Яндекс.Еды».
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