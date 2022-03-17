Минобороны опровергло информацию о призыве, пришедшую екатеринбуржцам по смс
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Жители Екатеринбурга рассказали о том, что им приходят смс о призыве в армию с иностранных номеров, в том числе украинских. В приходящих сообщениях заявляется, что якобы призывников 2022 года отправят на военные учения в Украину.
По данным издания ЕАН, такие смс приходят лишь родителям молодых мужчин призывного возраста, что удивило своей точностью базы номеров. Родителям младшеклассников, подростков, мужчин более старшего возраста и девушек такие сообщения не поступали.
Фото: ЕАН
Читатели «Вечерних ведомостей» также сообщили о подобных смсках с разными вариантами сообщений. Однако одно из них пришло мужчине не призывного возраста, и девушке. В чате нашего телеграм-канала читатели высказали предположение, что смс приходят тем, кто оказался во взломанное базе Яндекс. Еды.
В Минобороны сегодня опровергли информацию о вызове в военкоматы граждан России мужского пола, пребывающих в запасе. В ведомстве заявляют, что такие звонки и смс являются провокацией украинских спецслужб.
Ранее, 9 марта, в Минобороны РФ сообщили о срочниках, которые оказались среди военнослужащих в частях, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Тогда также утверждалось, что практически все такие военнослужащие были выведены на территорию России, однако некоторые срочники оставались в плену.
После этого президент поручил прокуратуре привлечь к ответственности виновных в отправке солдат-срочников в Украину. На днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что президенту пока не докладывали об отчёте военной прокуратуры.
По данным издания ЕАН, такие смс приходят лишь родителям молодых мужчин призывного возраста, что удивило своей точностью базы номеров. Родителям младшеклассников, подростков, мужчин более старшего возраста и девушек такие сообщения не поступали.
Фото: ЕАН
Читатели «Вечерних ведомостей» также сообщили о подобных смсках с разными вариантами сообщений. Однако одно из них пришло мужчине не призывного возраста, и девушке. В чате нашего телеграм-канала читатели высказали предположение, что смс приходят тем, кто оказался во взломанное базе Яндекс. Еды.
В Минобороны сегодня опровергли информацию о вызове в военкоматы граждан России мужского пола, пребывающих в запасе. В ведомстве заявляют, что такие звонки и смс являются провокацией украинских спецслужб.
Ранее, 9 марта, в Минобороны РФ сообщили о срочниках, которые оказались среди военнослужащих в частях, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Тогда также утверждалось, что практически все такие военнослужащие были выведены на территорию России, однако некоторые срочники оставались в плену.
После этого президент поручил прокуратуре привлечь к ответственности виновных в отправке солдат-срочников в Украину. На днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что президенту пока не докладывали об отчёте военной прокуратуры.
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