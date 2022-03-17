Екатеринбург засыпало мокрым снегом
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня утром Екатеринбург засыпало мокрым снегом. ГИБДД призывает водителей в непогоду ограничить поездки по трассам.
Из-за сильного снегопада в городе сильно ухудшилась видимость. По данным «Яндекс.Карт» зафиксировано уже 10 ДТП. В ГИБДД уральцев призывают ограничить поездки, отказаться от резких маневров и скорректировать скоростной режим.
Ранее мы публиковали прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на начало недели.
Из-за сильного снегопада в городе сильно ухудшилась видимость. По данным «Яндекс.Карт» зафиксировано уже 10 ДТП. В ГИБДД уральцев призывают ограничить поездки, отказаться от резких маневров и скорректировать скоростной режим.
Ранее мы публиковали прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на начало недели.
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17 марта 2022