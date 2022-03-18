В Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На следующей неделе в Свердловской области ожидаются осадки в мокрого снега. Также синоптики уральского гидрометцентра предупреждают о гололедице на дорогах региона.
В понедельник, 21 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололедица, местами метель. Ночью -2…-7°C, при прояснении до -12°C, днем -1…+4°C. Ветер северной четверти 5-10 м/сек, местами порывы до 17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -2…-4°C, днем +1…+3°C. Ветер северной четверти 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 22 марта, в регионе переменная облачность, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -3…-8°C, при прояснении до -13°C. Днем -1…+4°C. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -3…-5°C, днем 0…+2°C. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В среду, 23 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°C, при прояснении до -11°C. Днем 0…+5°C. Ветер северо-западный 6-11 м/сек, местами порывы 15-20 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -1…-3°C, днем +3…+5°C. Ветер северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 15 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 21 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололедица, местами метель. Ночью -2…-7°C, при прояснении до -12°C, днем -1…+4°C. Ветер северной четверти 5-10 м/сек, местами порывы до 17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -2…-4°C, днем +1…+3°C. Ветер северной четверти 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 22 марта, в регионе переменная облачность, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -3…-8°C, при прояснении до -13°C. Днем -1…+4°C. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -3…-5°C, днем 0…+2°C. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В среду, 23 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°C, при прояснении до -11°C. Днем 0…+5°C. Ветер северо-западный 6-11 м/сек, местами порывы 15-20 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -1…-3°C, днем +3…+5°C. Ветер северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 15 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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