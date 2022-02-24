Цветочный базар все-таки решили провести в Екатеринбурге
Общество
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге все-таки решились провести ярмарку цветов в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Специалисты МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» организовали на пересечении Театрального и Банковского переулков торговые места для цветочной продукции. Ярмарка цветов будет работать с 5 по 8 марта с 10:00 до 16:00.
Как сообщают организаторы, сегодня продукцию предлагали только девять предпринимателей, но в последующие дни, возможно, их станет больше. Помимо этого, с 6 марта на ярмарке кроме цветов также можно будет приобрести сувениры и изделия народных промыслов, изготовленные уральскими мастерами.
Напомним, что ранее администрация Екатеринбурга заявила об отмене цветочного базара и ярмарки выходного дня в связи со сложной эпидситуацией и указом губернатора о запрете публичных мероприятий до 7 марта.
Специалисты МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» организовали на пересечении Театрального и Банковского переулков торговые места для цветочной продукции. Ярмарка цветов будет работать с 5 по 8 марта с 10:00 до 16:00.
Как сообщают организаторы, сегодня продукцию предлагали только девять предпринимателей, но в последующие дни, возможно, их станет больше. Помимо этого, с 6 марта на ярмарке кроме цветов также можно будет приобрести сувениры и изделия народных промыслов, изготовленные уральскими мастерами.
Напомним, что ранее администрация Екатеринбурга заявила об отмене цветочного базара и ярмарки выходного дня в связи со сложной эпидситуацией и указом губернатора о запрете публичных мероприятий до 7 марта.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В преддверии 8 Марта в Екатеринбурге пройдет ярмарка цветов
24 февраля 2022
24 февраля 2022
В Екатеринбурге не будут проводить ярмарку выходного дня и цветочный базар перед 8 Марта
03 марта 2022
03 марта 2022