Свердловские власти временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области ужесточили эпидемиологический режим из-за роста заболеваемости COVID-19. В связи с этим в регионе ввели запрет на проведение публичных мероприятий с 27 февраля по 27 марта. Об этом сообщает свердловский оперштаб.
Изменения были внесены в указ № 100. Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации.
«Если 20 февраля мы выходили на показатель в чуть более 3,1 тысячи больных в сутки, то 23 февраля их было уже больше 4 тысяч, а вчера и сегодня – свыше 4,5 тысячи. По итогам консультаций с эпидемиологами, санитарными врачами, которые прогнозируют, что рост этот еще будет продолжаться, было принято решение о некотором ужесточении эпидрежима в части ограничения на проведения массовых мероприятий – чтобы, тем самым, снизить социальные контакты», – объяснил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.
Напомним, что вчера, 26 февраля, в регионе было выявлено 4 554 случая коронавируса, 27 февраля – 4 544, 28 февраля – 4 166. Ранее, 9 февраля, оперштаб сообщал о 5 904 заболевших, что до сих пор остается рекордом для региона.
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Изменения были внесены в указ № 100. Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации.
«Если 20 февраля мы выходили на показатель в чуть более 3,1 тысячи больных в сутки, то 23 февраля их было уже больше 4 тысяч, а вчера и сегодня – свыше 4,5 тысячи. По итогам консультаций с эпидемиологами, санитарными врачами, которые прогнозируют, что рост этот еще будет продолжаться, было принято решение о некотором ужесточении эпидрежима в части ограничения на проведения массовых мероприятий – чтобы, тем самым, снизить социальные контакты», – объяснил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.
Напомним, что вчера, 26 февраля, в регионе было выявлено 4 554 случая коронавируса, 27 февраля – 4 544, 28 февраля – 4 166. Ранее, 9 февраля, оперштаб сообщал о 5 904 заболевших, что до сих пор остается рекордом для региона.
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