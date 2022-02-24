В Екатеринбурге не будут проводить ярмарку выходного дня и цветочный базар перед 8 Марта
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге отменили традиционную ярмарку выходного дня и цветочный базар. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ярмарка выходного дня должна была состояться 5 и 6 марта на площади 1905 года. А цветочный базар планировали провести с 5 по 8 марта на пересечении Театрального и Банковского переулков.
Однако из-за коронавируса проведение этих мероприятий, как сообщают в мэрии, стало невозможным. В администрации напомнили, что с 27 февраля по 7 марта в Свердловской области ограничено проведение публичных мероприятий в связи с ухудшением эпидситуации и в соответствии с указом губернатора.
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Ярмарка выходного дня должна была состояться 5 и 6 марта на площади 1905 года. А цветочный базар планировали провести с 5 по 8 марта на пересечении Театрального и Банковского переулков.
Однако из-за коронавируса проведение этих мероприятий, как сообщают в мэрии, стало невозможным. В администрации напомнили, что с 27 февраля по 7 марта в Свердловской области ограничено проведение публичных мероприятий в связи с ухудшением эпидситуации и в соответствии с указом губернатора.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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