Семья подозреваемого в избиении двух женщин в Екатеринбурге записала видеообращение к Куйвашеву
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Семья подростка, подозреваемого в избиение двух женщин в Екатеринбурге на автобусной остановке, записала видеообращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
Как пишет Е1, отец, мать и брат подозреваемого опасаются, что из-за общественного резонанса подростку могут вынести слишком суровое наказание. В видеообращении брат подростка просит Евгения Куйвашева проследить, чтобы расследование уголовного дела было объективным, а мнение второй стороны было услышано.
Мама подозреваемого заявила, что ее сын не мог просто так напасть на женщин. Она считает, что его спровоцировали на конфликт.
Напомним, что 11 февраля в Екатеринбурге на улице Пехотинцев пятеро подростков-мигрантов избили двух женщин. Пострадавшими оказались педагог Надежда Глазова и ее дочь. Возбуждено уголовное дело.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Как пишет Е1, отец, мать и брат подозреваемого опасаются, что из-за общественного резонанса подростку могут вынести слишком суровое наказание. В видеообращении брат подростка просит Евгения Куйвашева проследить, чтобы расследование уголовного дела было объективным, а мнение второй стороны было услышано.
Мама подозреваемого заявила, что ее сын не мог просто так напасть на женщин. Она считает, что его спровоцировали на конфликт.
Напомним, что 11 февраля в Екатеринбурге на улице Пехотинцев пятеро подростков-мигрантов избили двух женщин. Пострадавшими оказались педагог Надежда Глазова и ее дочь. Возбуждено уголовное дело.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге объявили сбор вещей и продуктов для арестованных на стихийных акциях протеста
28 февраля 2022
28 февраля 2022
В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал
28 февраля 2022
28 февраля 2022
Еще у 4 554 свердловчан подтвердился COVID-19
26 февраля 2022
26 февраля 2022