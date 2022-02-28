Студентам УрФУ из ДНР и ЛНР пообещали материальную поддержку
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ученый совет Уральского федерального университета объявил об оказании материальной поддержки студентам из ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.
Как рассказали в пресс-службе УрФУ, сейчас в вузе учатся более 60 студентов из Донецка и Луганска. Ученый совет университета принял решение о выделении материальной поддержки находящимся в Екатеринбурге студентам из ДНР и ЛНР.
Кроме того, ученый совет готов оказать гуманитарную помощь студентам и сотрудникам этих республик, которым приходится учиться и работать «в условиях постоянной угрозы их жизни».
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. В связи с этим в Екатеринбурге, как и в других городах России, прошли стихийные акции протеста, закончившиеся задержаниями участников. Вчера в Белоруссии завершился первый этап переговоров российской и украинской делегаций.
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Как рассказали в пресс-службе УрФУ, сейчас в вузе учатся более 60 студентов из Донецка и Луганска. Ученый совет университета принял решение о выделении материальной поддержки находящимся в Екатеринбурге студентам из ДНР и ЛНР.
Кроме того, ученый совет готов оказать гуманитарную помощь студентам и сотрудникам этих республик, которым приходится учиться и работать «в условиях постоянной угрозы их жизни».
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. В связи с этим в Екатеринбурге, как и в других городах России, прошли стихийные акции протеста, закончившиеся задержаниями участников. Вчера в Белоруссии завершился первый этап переговоров российской и украинской делегаций.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция, называется войной, определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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