Завершился первый этап переговоров России и Украины в Белоруссии

Яков Либерман © Вечерние ведомости

В Гомельской области Белоруссии завершился первый этап переговоров российской и украинской делегаций. Переговоры проходили за закрытыми дверями около пяти часов. Пока что стороны прокомментировали лишь общими словами о точках соприкосновения. Предстоит второй раунд после консультации делегаций со своими правительствами.Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», новый этап переговоров пройдёт «в ближайшее время» на польско-украинской границе.В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Подоляк сказал, что «российская и украинская делегация сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения».Российскую делегацию на переговорах возглавлял господин Мединский. В делегацию вошли представители МИДа, министра обороны, администрации президента и других ведомств.В составе украинской делегации, помимо господина Подоляка, были министр обороны Алексей Резников, замглавы МИДа Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, депутаты Давид Арахамия и Рустем Умеров.