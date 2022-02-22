Срочно: Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине
Россия и мир
Фото: официальный сайт президента России
Президент России Владимир Путин около 5:30 утра по московскому времени начал экстренное обращение к нации. Обращение транслирует канал «Россия-24».
Президент заявил, что НАТО «перешли красную черту», расширяясь на Восток, а милитаризация Украины угрожает России как государству.
Он обратился к военнослужащим Украины: «Вы давали присягу украинскому народу. Не исполняйте приказов хунты. Призываю вас сложить оружие и идти домой».
По его словам, России не оставили возможности защитить своих людей. «Обстоятельства требуют от нас решительных действий».
«В соответствии со ст. 51 Устава ООН, с санкции Совета Федерации мною принято решение о проведении специальной военной операции <…> Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. <…> В наши планы не входит оккупация Украины», — сказал Путин.
Он попросил россиян с пониманием отнестись к объявлению военных действий.
Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой о военной помощи.
Президент заявил, что НАТО «перешли красную черту», расширяясь на Восток, а милитаризация Украины угрожает России как государству.
Он обратился к военнослужащим Украины: «Вы давали присягу украинскому народу. Не исполняйте приказов хунты. Призываю вас сложить оружие и идти домой».
По его словам, России не оставили возможности защитить своих людей. «Обстоятельства требуют от нас решительных действий».
«В соответствии со ст. 51 Устава ООН, с санкции Совета Федерации мною принято решение о проведении специальной военной операции <…> Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. <…> В наши планы не входит оккупация Украины», — сказал Путин.
Он попросил россиян с пониманием отнестись к объявлению военных действий.
Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой о военной помощи.
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