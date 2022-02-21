В семи свердловских городах работают мобильные пункты вакцинации
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 22 февраля, мобильные пункты вакцинации против коронавируса работают в семи городах Свердловской области.
Для вакцинации против COVID-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Привиться вакциной «ЭпиВакКорона» можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
Напомним, что в Свердловской области выявили еще 3 550 случаев коронавируса. Всего в регионе, по данным на 21 февраля, зафиксировано 320 045 заболевших.
Для вакцинации против COVID-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Привиться вакциной «ЭпиВакКорона» можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
Напомним, что в Свердловской области выявили еще 3 550 случаев коронавируса. Всего в регионе, по данным на 21 февраля, зафиксировано 320 045 заболевших.
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